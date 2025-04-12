AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin diplomatik alanda gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlerden biri olduğunu, birçok ülkenin devlet başkanlarının, bakanlarının forumda bir araya geldiğini söyledi.

"ULUSLARARASI İŞ BİRLİKTELİKLERİNİN HIZLA ARTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Forumda savunma bakanlarının da bulunduğunu ve özellikle Türkiye'nin savunma sanayindeki ilişkilerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını belirten İkinci, kendilerinin de ROKETSAN olarak uluslararası alanda işbirliklerini artırmak ve mevcut işbirliklerini daha yüksek zemine ulaştırmak amacıyla forumda bulunduklarını kaydetti.

Forumda çok sayıda devlet başkanı ve savunma bakanıyla görüşme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan İkinci, şöyle devam etti:

Önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayinin ihracatını hızlı artırabilmek için uluslararası ilişkilerin, uluslararası iş birlikteliklerinin çok hızlı artırılmasını hedefliyoruz.



En son bizim de yayınlamış olduğumuz Endonezya ile bir ortak üretim sözleşmemiz, ortak üretim tesisi kurma projemiz var, bu konuda Endonezya Cumhurbaşkanı da buradaydı, onunla direkt görüşme fırsatı yakaladık. Bu ilişkilerin hızlı bir şekilde yukarıya taşınması bizim ülkemizin savunma sanayi ihracatının da artırılması için kritik önem arz ediyor.

"MEVCUT PAZARI BÜYÜTMEK TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KABİLİYETİNİ ARTIRIYOR"

İkinci, Endonezya merkezli savunma sanayi şirketi ile imzaladıkları anlaşmanın gemisavar füze, seyir füzeleri ve çeşitli akıllı mühimmat sistemlerinin üretimini kapsadığını ifade etti.

Ortaklığın öncelikli hedefleri arasında teknoloji transferi, yerel savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve Endonezyalı mühendisler ile teknisyenler için eğitim programları olduğunu aktaran İkinci, sözlerini şöyle tamamladı: