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Haber Merkezi

Türkiye, geçtiğimiz hafta TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında yitirdiği 5 vatan evladının acısını yüreğinde taşıyor.

5 şehit ve 22 yaralının olduğu TUSAŞ saldırısının ardından da Türkiye'nin yerli ve milli hamleleri bir kez daha gündeme geldi, önemi bir kez daha anlaşıldı.

Uzun zamandır özellikle savunma sanayii alanında yapılan yatırımlar, meyvelerini vermeye başladı.

Dışla bağımlılık azalırken, Türkiye artık kendi silahını kendisi üreten bir ülke konumuna geldi.

Çelik Kubbe'den Kaan'a, Hürjet'ten MİLGEM'e kadar yaklaşık 1200 adet devam eden birçok proje var.

Her fırsatta savunma sanayii alanında yerli ve milli hamlelere önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda da buna değindi.

SAYMAKLA BİTMİYOR: KAAN, AKINCI, KIZILELMA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti grup Toplantısı'nda izletilen videoda, yerli ve milli imkanlarla yapılan KAAN, KIZILELMA, AKINCI, ANKA, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ, TCG ANADOLU, ULAK SİDA, MİLGEM, ZAHA, FIRTINA OBÜS, ALTAY, BAYRAKTAR TB3, HİSAR, SİPER, L-UMTAS yer aldı.

Videoda ayrıca, yerli ve milli imkanlarla üretilen tüm silahların teknik özelliklerinden de bahsedildi.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Durmak yok, yola devam diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız." sözlerinin ardından Çırpınırdı Karadeniz türküsüyle sona erdi.

Videoda, TUSAŞ çalışanlarının KAAN'ın uçuşundan sonra yaşadıkları sevinç ve duygu dolu anlarına da yer verildi.

"TUSAŞ ÇALIŞANLARIMIZI DAHA AZİMLİ, BİLENMİŞ GÖRDÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün GÖKBEY'in teslimat töreni için TUSAŞ'a gitti. Burada TUSAŞ çalışanlarıyla kucaklaştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısında konuya dair şu ifadelere yer verdi:

TUSAŞ çalışanlarımızı kalleş terör saldırısına rağmen her zamankinden daha inançlı, daha azimli, daha bilenmiş gördüm. Özgüvenleri fevkalade yüksekti. Gözlerinde tam anlamıyla bir adanmışlık duygusu vardı.



TUSAŞ'taki kardeşlerimin bizzat kendi ifadeleriyle hainlere rağmen daha fazla üreterek, daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum. İnşallah bizler de bu fevkalade önemli gayretlerinde TUSAŞ'ımızın ve savunma sanayii kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Gelişmiş özellikleri

-Yüksek durumsal farkındalık

-Diğer unsurlarla müşterek çalışılabilirlik

-Optimize edilmiş pilot işi yükü

-Düşük görünürlük ve kızılötesi iz

-Dahili silah yuvası

Uçuş performans kriterleri

-14 m, 46 ft kanat açıklığı

-6 m yükseklik

-21 m uzunluk

-1,8 mach azami hız

-55 bin ft servis tabanı

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ

Genel özellikleri

-Mürettebat: 2 (Pilot ve yardımcı pilot)

-Uzunluk: 13,6 metre

-Kanat Açıklığı: 9,8 metre

-Yükseklik: 4,2 metre

-Azami Kalkış Ağırlığı: 13,500 kg

-Maksimum Hız: Mach 1.2 (1,482 km/s)

-Servis Tavanı: 45,000 feet (yaklaşık 13,700 metre)

-Maksimum G Kuvveti: +8g / -3g

-Menzil: 2,222 km (Dış yakıt tankları ile)

-İtki Sistemi: Tek motorlu

Silahlar

-Hava-hava füzeleri (örneğin AIM-9 Sidewinder)

-Hava-yer füzeleri ve bombalar

-Güdümsüz roketler

-Akıllı mühimmatlar (örneğin, Lazer güdümlü bombalar)

-Top podları ve elektronik harp podları

MİLGEM

Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MiLGEM) Projesi kapsamında TSK'nın envanterine sunulan MİLGEM, bugün gelinen durum itibarıyla gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme ve cihazlarla yüzde 80 oranında yerlilik sunmaktadır.

Projenin amacı, denizaltı savunma harbi ve açık deniz devriye görevlerini icra edebilen yerli Türk savaş gemisi geliştirmektir.

MİLGEM ile şu ile şu ana kadar 8 savaş gemisi üretilirken 4 geminin daha yapımı için karar alındı.

Bu gemiler de tamamlandığında MİLGEM Projesi kapsamında toplamda 12 gemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılmış olacak.

HİSAR-A, HİSAR-O ve GÖKDEMİR

HİSAR-A ve HİSAR-O alçak/orta irtifa hava savunma sistemleri bahse konu yeteneklerden en önemlileridir. Hava savunma sistemlerinden dikkati çeken bir diğer kabiliyet de GÖKDEMİR'dir.

ABD-Norveç yapımı NASAMS’la benzer bir operasyonel konsepte dayanan GÖKDEMİR, hava-hava füzelerinin hava savunma lançerlerinden ateşlenerek karadan-havaya konfigürasyonda kullanılmasını da beraberinde getirecektir.

Bunun için de TÜBİTAK SAGE yapımı GÖKDOĞAN füze ailesi kullanılıyor. GÖKDEMİR ve NASAMS gibi sistemler önemli, zira stratejik SAM sistemlerine kıyasla daha maliyet etkin bir çözüm anlamına geliyor. Özellikle uzun takvimlere yayılan çatışma ortamlarında mühimmat konusu en kritik gereksinim haline dönüşüyor.