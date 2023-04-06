İHA

Türkiye'nin tarihine ilişkin pek çok parça, YSK’nin giriş katında bulunan alanda sergileniyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında aldığı milletvekilliği mazbatası, önceki seçimlerde vatandaşlara posta yoluyla gönderilen seçmen kartı örneği de burada yer alıyor.

Siyaset sahnesinin önemli isimlerinin oy kullanırken çektirdiği fotoğraflar da var

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin oy kullanırken basına yansıyan fotoğrafları da bulunuyor.

Ayrıca dijital baskı sistemine geçilmeden önce kullanılan oy pusulası baskı kalıpları, eski birleşik oy pusulaları da müzede sergileniyor.

Türkiye’nin seçim tarihine ışık tutan müze
Türkiye’nin seçim tarihine ışık tutan müze