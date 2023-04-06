Türkiye’nin seçim tarihine ışık tutan müze

İHA
Türkiye'nin seçim tarihine ilişkin pek çok parça, YSK’nin giriş katında bulunan alanda sergileniyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında aldığı milletvekilliği mazbatası, önceki seçimlerde vatandaşlara posta yoluyla gönderilen seçmen kartı örneği de burada yer alıyor.
Siyaset sahnesinin önemli isimlerinin oy kullanırken çektirdiği fotoğraflar da var
Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin oy kullanırken basına yansıyan fotoğrafları da müze bulunuyor.
Ayrıca dijital baskı sistemine geçilmeden önce kullanılan oy pusulası baskı kalıpları, eski birleşik oy pusulaları da müzede sergileniyor.