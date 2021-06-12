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    Türkiye’nin sembol yapıları, Kızılay için kırmızıyla aydınlatıldı

    Kuruluşunun 153’üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanan Türk Kızılay için, Türkiye'nin sembolik yapıları kırmızıya büründü.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 10:44
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    Türkiye’nin sembol yapıları, Kızılay için kırmızıyla aydınlatıldı

    Yurt içi ve yurt dışında birçok yardım yapan, ihtiyacı olan herkese yetişen Türk Kızılayı, 153 yılı geride bıraktı.

    Dün gece, Türkiye'nin bazı önemli ve simge yapıları Kızılay için aydınlatıldı.

    KIRMIZI IŞIKLA ŞÖLEN

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlikle; Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, II. TBMM Binası / Cumhuriyet Müzesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrıca Ankara Atakule, TOBB Kuleleri ve İstanbul Ataşehir Metropol AVM Kulesi kırmızı ışıkla renklendirildi.

    "TÜRK BAYRAĞINI ŞEREFLE DALGALANDIRACAĞIZ"

    Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na kendilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, “Bu toprakların ortak değeri olan Kızılayımız, milyonlarca gönüllünün ve Türk halkının desteğiyle her geçen yıl daha da büyüyen bir iyilik hareketine dönüştü.

    Bu desteğin verdiği güçle, Türk insanının merhamet bayrağını dünyanın en uzak coğrafyalarında bile şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

    Türkiye’nin sembol yapıları, Kızılay için kırmızıyla aydınlatıldı #1

    Türkiye’nin sembol yapıları, Kızılay için kırmızıyla aydınlatıldı #2

    Türkiye’nin sembol yapıları, Kızılay için kırmızıyla aydınlatıldı #3

    Türkiye’nin sembol yapıları, Kızılay için kırmızıyla aydınlatıldı #4

    Türkiye’nin sembol yapıları, Kızılay için kırmızıyla aydınlatıldı #5

    Türkiye’nin sembol yapıları, Kızılay için kırmızıyla aydınlatıldı #6

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