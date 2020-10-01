Türkiye’nin SİHA’larına Fransız basınından övgü

Yerli üretim Bayraktar TB2’lerin, terör unsurlarıyla baş etmede Türkiye’ye büyük katkı sağladığını söyleyen Fransız basını, Türkiye’nin bu başarısının, bölgedeki oyunu değiştirdiğini aktardı.

Türkiye’nin savunma sanayiinde art arda yaptığı atılımlar, dünya çapında ses getirmeye devam ediyor.

Son olarak işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı Azerbaycan tarafından kullanılan yerli SİHA’ların kazandığı büyük başarının ardından, Türk üretimi insansız hava araçlarına bir övgü de Fransız basınından geldi.

"TÜRK SİHA'LARI EZBER BOZDU"

Fransız haber ajansı AFP, son yayınladığı analizde, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki terör örgütü unsurlarına karşı sağladığı başarılı duruşu kaleme aldı.

Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonlarında, SİHA’ları gitgide daha etkin kullandığının aktarıldığı analizde, Türk savunma sanayiindeki kalkınmanın tüm bölge için “ezber bozan” bir başarı olduğuna değinildi.

"TÜRKİYE'NİN F-16'YA İHTİYACI KALMADI"

Yerli üretim Bayraktar TB2’lerin, çoktan F-16’ların yerini aldığı ve maliyetleri de ciddi biçimde düşürdüğünü söyleyen AFP, SİHA’ların bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini de ekledi.