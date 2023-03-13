Türkiye'nin silah piyasasındaki payı yüzde 69 arttı Türkiye son yıllarda yerli ve milli savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla küresel silah piyasasındaki payını yüzde 69 artırırken, silah ithalatında ise yüzde 49 azalma yaşadı.

Türkiye son 20 yılda birçok alanda Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini geçirdi.

Sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ülkemiz özellikle yerli ve milli savunma sanayisi ile dünyanın saayılı ülkelerinden biri haline geldi.

Hükümetin desteği ve alanda yetişen insan gücü ile son yıllarda fark yaratan Türk savunma sanayisi özellikle son dönemde dünyanın gıpta ile baktığı bir alana dönüştü.

Üretilen yerli ve milli insansız hava araçları (İHA) bu alanda başı çekse de zırhlı araçlar, hava-kara-deniz araçlarında kullanılabilen silah sistemleri, piyade tüfekleri gibi daha birçok proje başarılı oldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Bu üretimler yurt savunmasında kullanıldığı kadar başarıları ile dünyanın da gözdesi haline geldi.

Yerli ve milli silah sistemleri, dünyanın birçok ülkesine satıldı.

Bu kapsamda İsveç merkezli düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2022 yılı küresel silah ihracatı raporunda bu alandaki ilerleme göze çarpıyor.

Türkiye 12'nci sıraya girdi

Rapora göre, listenin birinci sırasında yer alan ABD'nin 2018-2022 yılları arasında küresel silah ihracatındaki payı, önceki dört yıla göre yüzde 7 artış göstererek yüzde 40'a yükseldi.

İkinci sıradaki Rusya'nın payı ise yüzde 22'den yüzde 16'ya geriledi. ABD ve Rusya'yı üçüncü sıradaki Fransa, dördüncü sıradaki Çin ve beşinci sıradaki Almanya izledi.

Küresel silah ihracatındaki payı 2018-2022 yılları arasında yüzde 1,1 olarak seyreden Türkiye, sıralamada 12'nci sırada yer aldı.

Türkiye, silah ihracatını yüzde 69 artırdı

Bir önceki dört yıllık zaman dilimiyle karşılaştırıldığında, Türkiye'nin küresel payının yüzde 0,5 arttığı gözlendi. Öte yandan iki zaman dilimi arasında Türkiye, silah ihracatını yüzde 69 dolayında artırdı.

Türkiye'nin silah ihraç ettiği ülkelerin başında Katar yer aldı. Söz konusu zaman diliminde Türkiye, silah ihracatının yüzde 20'sini Katar'a yaparken, yüzde 17'sini Birleşik Arap Emirlikleri'ne, yüzde 13'ünü ise Umman'a yaptı.

İthalat yüzde 49 azaldı

Silah ithalatı yapan ülkeler listesinde ise Türkiye 19'uncu sırada yer aldı. Söz konusu listede Hindistan ilk, Suudi Arabistan ikinci, Katar üçüncü sıralarda yer aldı. Türkiye'nin küresel silah ithalatındaki payı, 2018-2022 yılları arasında, yüzde 2,4'ten yüzde 1,3'e geriledi. Türkiye'nin toplam silah ithalatı, 2018-2022 zaman diliminde, önceki dört yıla göre, yüzde 49 oranında azaldı.

Raporda ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye silah ihracatının 2013-2017 ve 2018-2022 yılları arasında azaldığı bilgisi yer aldı. Bu gelişmenin arka planında, iki ülke arasında yaşanan siyasi gerilimlerin yattığı belirtildi. Türkiye son dört yılda, ABD'den silah satın alan ülkeler sıralamasında 7'nci sıradan 27'nci sıraya geriledi.