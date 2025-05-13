Türkiye'nin son 25 yılını özetleyen paylaşım

Haber Merkezi

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye siyasetinde 25. yılını geride bırakmak üzere...

Kurulduğu günden bu yana AK Parti, kurduğu hükümetlerle çok sayıda önemli icraata imza atarken bu başarı, muhalefetle beraber mizah konusuna döndü.

O mizahlardan biri de bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına ve altına gelen yorumlara yansıdı.

İlgili paylaşımda sosyal medya kullanıcısı, kendini AK Parti hükümetine benzeterek şu ifadeleri kullandı;

"AK PARTİ GİBİ HER İŞİ YAPIYORUM"

Evde kendimi yemin ediyorum AK Parti hükümeti gibi hissediyorum. Her işi yapıyorum, sonra ev halkı kalkıp sen ne yaptın diyor. Bunları memnun etmek zor.

"CHP'Lİ GİBİ DAVRAN HEYKELİN DİKİLSİN"

Paylaşım kısa sürede gündem olurken altına gelen yorumlardan biri ise dikkat çekti.

Yapılan yorumda "Bir hafta CHP'li gibi davran, evdekiler heykelini diker" önerisine birçok kişi, ülkenin özeti tepkisinde bulundu.