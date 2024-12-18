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Türkiye'nin talip olduğu Eurofighter'lar Ankara'da

Türkiye'nin talip olduğu Eurofighter'lar Ankara'da İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Katar'daki bir tatbikat için görevlendirdiği iki Eurofighter savaş uçağı, Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin incelemelerde bulunabilmesi amacıyla Ankara'ya iniş yaptı.