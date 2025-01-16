Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında üretim ve ihracat sıralaması

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Türkiye bir tarım ülkesi...

Coğrafi konumu ve yapısı bakımından 4 mevsimin yaşandığı, 3 tarafı denizlerle çevrili, verimli toprakların oluşturduğu ülkemizde ürün çeşitliliği ve verimi dikkat çekiyor.

Bu doğal şartların yanında modern teknikler ve iyi tarımsal planlama verimi daha da artırıyor.

Bu kapsamda ülkemiz, 2024 yılını verimli bir yıl olarak geride bıraktı.

2025'e girilirken geride bırakılan yılın muhasebesi, her konuda olduğu gibi üretimde de yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu kapsamda yılın son günlerinde ülkenin tarım ve hayvancılık alanındaki başarılarını derledi.

Bir kitapçık hazırlanırken, Türkiye'nin kalem kalem dünyada ve Avrupa'daki yeri tespit edildi.

İşte ülkemizin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri:

TARIMSAL ÜRETİMDE İLK SIRALARDA OLDUĞUMUZ ÜRÜNLER

Türkiye;

-Tarımsal hasılada dünyada 9, Avrupa'da 1. sırada,

-Sebze üretiminde dünyada 4, meyve üretiminde ise dünyada 6. sırada,

-Fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünyada 1. sırada,

-Antep fıstığı, zeytin, mandalina, kavun, karpuz, elma ve hıyar üretiminde dünyada 2. sırada,

-Şeftali, nektarin, kestane, çilek, nohut, ıspanak ve domates üretiminde dünyada 3. sırada,

-Fındık, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve ayva ihracatında dünya lideri,

-Buğday unu ihracatında dünyada 1. sırada,

-Makarna ihracatında dünyada 2. sırada.

TOHUM VE FİDE ÜRETİMİ

-Organik tarımda AB'ye ihracat yapan ülkeler arasında 6. sırada,

-Örtü altı üretimde dünyada 4, AB'de 2. sırada,

-Türkiye'de 1,3 milyon ton tohum ve 191 milyon adet fide/fidan üretiliyor,

-66 ilde sertifikalı tohum üretimi yapılıyor,

-Kullanılan tohumlukların yüzde 97'si ülke içinde kullanılıyor,

-117 ülkeye tohum ihraç ediliyor.

ARICILIK VE BAL ÜRETİMİ

-Arı kovanı sayısında dünyada 3. sırada,

-Bal üretiminde dünyada 2. sırada,

-Arlı kovan sayısı ve bal üretiminde Avrupa'da 1. sırada,

-Çambalı üretiminde dünyada 1. sırada,

-Bal ihracatında dünyada 11. sırada.

TAVUK VE YUMURTA

-Tavuk eti üretiminde dünyada 9, Avrupa'da 2. sırada,

-Tavuk eti ihracatında dünyada 5, Avrupa'da 3. sırada,

-Tavuk yumurtası üretiminde dünyada 10, Avrupa'da 2. sırada,

-Tavuk yumurtası ihracatında dünyada ve Avrupa'da 3. sırada,

-Yaş koza üretiminde dünyada 15, AB'de 1. sırada,

-İpek böceği tohumu üretiminde kendi tohumunu üreten 7 ülkeden biri.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

-Sığır varlığında dünyada 21. sırada,

-Koyun varlığında dünyada 7. sırada,

-Keçi varlığında dünyada 22. sırada,

-Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan varlığı bakımından AB'de 1. sırada,

-Sığır eti üretiminde dünyada 8, AB'de 1. sırada,

-Koyun eti üretiminde dünyada 3, AB'de 1. sırada,

-Keçi eti üretiminde dünyada 10, AB'de 1. sırada,

-Yıllık yaklaşık 1 milyon 70 bin tonluk koyun sütü üretiminde dünyada 2. sırada,

-541 tonluk keçi sütü üretiminde dünyada 6. sırada,

-19 milyon 900 bin tonluk inek sütü üretiminde dünyada 10. sırada,

-43 bin 600 tonluk manda sütü üretiminde dünyada 13. sırada.

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

-Akdeniz levreği ve Akdeniz çipurası üretiminde dünyada 1. sırada,

-Gökkuşağı alabalık yetiştiriciliğinde dünyada 2. sırada,

-Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16, Avrupa'da 2. sırada,

-Su ürünleri üretiminde dünyada 30, Avrupa'da 4. sırada,

-Yaklaşık 100 ülkeye 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapılıyor,

-Türkiye yüzde 120'lik kendine yeterlilik oranıyla su ürünlerinde net ihracatçı konumunda.

-18 bin 479 balıkçı gemisinden oluşan güçlü av filosuyla Avrupa'da 1. sırada,

-İç su avcılığında Avrupa'da 1. sırada,

-Deniz avcılığında Avrupa'da 6. sırada.

ORMAN VE SU VARLIĞI

-En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında dünyada 4, Avrupa'da 1. sırada,

-Orman varlığını artıran ülkeler arasında dünyada 6, Avrupa'da 1. sırada,

-Yeşil vatan savunmasında insansız hava araçlarını kullanan ülkeler arasında dünyada 2, Avrupa'da 1. sırada,

-Baraj ve gölet gibi depolama tesisleri bakımından dünyada ilk 10 ülkeden biri.

-Hidroelektrik kurulu güç bakımından dünyada 9. sırada,

-İnşa edilen içme suyu ishale hatları toplam 6 bin 300 kilometre uzunluğa ulaştı.