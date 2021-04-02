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    Türkiye'nin tek acil çağrı numarası 112 olacak

    Türkiye'nin tek acil çağrı numarası 112 olacak

    İçişleri Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında "Haziran sonu itibariyle Türkiye'nin tek acil çağrı numarası olarak 112'yi kullanacağız" dedi.
    • AA
    • 02.04.2021 - 18:33
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 19:11
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı.

    "TÜRKİYE'NİN TEK ACİL ÇAĞRI NUMARASI 112 OLACAK"

    Burada konuşma yapan Bakan Soylu, acil çağrı numarasına değinerek şunları söyledi:

    "Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız"

    Türkiye nin tek acil çağrı numarası 112 olacak #1

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