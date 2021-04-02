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Türkiye'nin tek acil çağrı numarası 112 olacak

Türkiye'nin tek acil çağrı numarası 112 olacak

İçişleri Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında "Haziran sonu itibariyle Türkiye'nin tek acil çağrı numarası olarak 112'yi kullanacağız" dedi.