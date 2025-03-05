Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ateşkes süreci İsrail'de tehdit olarak görüldü

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Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK’nın silah bırakma çağrısı dünya gündeminde geniş yankı bulurken İsrail de bu durumu yakından takip eden ülkeler arasında...

İsrail'in önde gelen basın kuruluşlarından Hareetz gazetesi Türkiye'nin PKK ile girdiği sürece atıfta bulunarak PKK'nın devreden çıkmasının Suriye'nin güç dengelerini değiştirip İsrail'in varlığını tehdit edebileceğini yazdı.

"SURİYE HAVA SAHASI İSRAİL'E KAPANABİLİR"

PKK'nın silah bırakmasıyla Suriye'de ve bölgede güç dengelerinin değişeceğini ifade eden gazete, "Türkiye, Beşar Esad'ın düşüşünün ardından Suriye'yi kendi himayesine aldı, şimdi ise burayı stratejik bir etki alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Rusya ile koordinasyon içinde İsrail'e açık olan Suriye hava sahası Rusya'nın yerini Türkiye alırsa kapanabilir" dedi.

İsrail'in Suriye’de kalan tek yabancı güç olduğunu ve bu durumda Türkiye ile karşı karşıya kalabileceğini belirten analizde, "İsrail, Suriye'de kalan tek yabancı güç olarak Türkiye ve Suriye'nin baskılarıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca ABD yönetimi de İsrail üzerindeki baskıyı artırabilir ve Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'de tam hakimiyet sağlama konusunda destek verebilir" denildi.

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