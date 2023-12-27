Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı vurması DEM Parti'yi rahatsız etti Terör PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, Türkiye'nin sınır ötesi hava harekatlarından rahatsız oldu. DEM Parti'den yapılan açıklamada bir kez daha, "Siviller vuruldu" yalanına sığınıldı.

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ensonhaber.com

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle sarsıldı.

Terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen hain saldırılarda 12 askerimiz şehit oldu.

Güvenlik güçlerimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruldu.

PKK'nın Suriye'deki 50'ye yakın tesisini tam isabetle vuruldu

Terör örgütünün hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti.

Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu PKK'ya ait Suriye'nin Aynularab, Kamışlı ve Amude kentlerindeki 50'ye yakın tesis imha edildi.

MİT'in yürüttüğü operasyonlarda sivillerin ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesine azami önem verildi.

DEM Parti operasyonlardan rahatsız oldu

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) rahatsız etti.

Operasyonların 'sivilleri hedef aldığını' iddia eden DEM Parti, "Son iki günde Kuzey ve Doğu Suriye halkları yeniden savaş uçakları tarafından hedef alındı" açıklamasını yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada vurulan alanların adı sayılırken, "Açıktır ki saldırıların asıl hedefi Kürtlerdir, sivil yerleşim yerlerinin ve masum insanların hedef alınması bunun göstergesidir" denildi.

DEM Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarında çaresiz kalan teröristler için hava harekatlarının son bulması çağrısını yaptı.