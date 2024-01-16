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Türkiye şehit haberleri ile yasa boğuldu...

Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'ye yönelik tehditleri sınırın ötesinde imha etmek üzere başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK terör örgütü mensubu hainler, askerlerimizi hedef aldı.

9 vatan evladı, hain terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düştü.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri yerle bir edildi

Sınırın ötesinde yuvalanan teröristlerin bu saldırısından sonra Türkiye yasa boğulurken hemen misli ile karşılık verildi.

Düzenlenen operasyonlarda son verilere göre 50'den fazla hedef yok edildi, 77 terörist de öldürüldü.

DEM Parti rahatsız oldu

Mehmetçik terör hedeflerini vurdukça ses, PKK'nın siyasi temsilcisi DEM Parti'den geldi.

DEM Parti Grup Toplantısı, bugün TBMM'de gerçekleştirildi.

'Siviller vuruluyor' yalanına sığındılar

Burada açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, operasyonlar sürerken bir kez daha 'siviller vuruluyor' yalanını ortaya attı.

"Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun"

Şehitlerin intikamı adına sürdürülen operasyondan rahatsızlığı dile getiren Tülay Hatimoğulları konuşmasında, operasyonların durdurulmasını talep etti.

"Elektrik santralleri, gıda siloları, hastaneler vuruluyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, açıklamasında şunları söyledi:

Bakın yine asker ölümlerinin hemen akabinde Rojava bombalanmaya başladı. Siviller katlediliyor. Elektrik santralleri, gıda siloları, hastaneler vuruluyor. Sivillerin yaşam alanları vuruluyor. Bu kürsünün dili olsa da konuşsa. Biz her seferinde bunları dile getirdik. Sivillerden intikam almak hangi ahlaka sığar? Bizim yolumuz çözüm üretmenin ve 40 yıllık çatışmayı bitirmenin yoludur.