Türkiye'nin ticareti durdurma kararının İsrail'deki yansımaları Türkiye, İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.. İsrail medyası, kararın İsrail'deki birçok sektörü olumsuz etkileyeceğini özellikle de sanayiye ağır zararlar verebileceğini yazdı.

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İsrail, Gazze'de katliam yapıyor..

Katiller ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla masumları öldürüyor.

Dünyanın tepki gösterdiği İsrail, hiçbir ateşkese yanaşmazken bazı ambargolara da maruz kalıyor..

Türkiye İsrail'le ticareti durdurdu

Daha önce ihracat kısıtlaması yapan Türkiye, dün bir adım daha atarak İsrail ile tüm ticaret ilişkilerini durdurma kararı aldı..

Ticaret Bakanlığı, bu ambargonun İsrail'in Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardıma izin verinceye kadar kararlı bir şekilde devam edeceğini duyurdu.

Karar, bugün İsrail medyasında geniş yer edindi..

İsrail'de sanayi ve ticaret zarar görecek

İsrail'in Ynet gazetesi haberi "Türkiye'nin ekonomik boykotu kaldırma şartı: Gazze'de tam ateşkes" başlığıyla yayınlarken, haberde ambargonun ekonomik zarara dikkat çekildi.

Habere göre; tüm ticaretin durdurulması, Türkiye'den yılda yaklaşık beş milyar dolar tutarında ham madde ve mal ithalatı hacmiyle İsrail'de sanayi ve ticarete ciddi zarar verebilir.

Türkiye'den inşaat ham maddesi ihracatına yönelik daha önce ilan edilen ambargonun ötesinde, artık maden, makine, otomobil, enerji ürünleri, kauçuk, plastik, sağlık ürünleri ve tarım ithalatını da durdurmakla ilgili.

Karardan etkilenen sektörler

Globes gazetesi de kararın İsrail'deki sanayiyi olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Habere göre en çok etkilenecek sektörler şu şekilde sıralandı;

*İthalat karışımı, metaller (% 27),

*Makine ve elektrikli ekipman (% 13),

*Plastik ve kauçuk (% 9),

*Taş, alçı, cam ve çimento (% 8),

*Geniş aletler ve otomobil parçaları (% 7) ve

* Mineraller (% 5).

Buna karşılık, ihracat karışımı kimyasal ürünler (% 44), metaller (% 14), plastik ve kauçuk (% 13), makine ve elektrikli teçhizat (% 10) içeriyordu.

İsrail'den karara tepkiler

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan ve yetkililerden de karara tepkiler geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı: "Derhal görüşme talimatı verdim"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, dün gece yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Erdoğan araçları kırıyor ve İsrail'e ihracat ve ithalat için limanları engelliyor. Türk halkının ve iş adamlarının çıkarlarını ayaklar altına alan, uluslararası ticaret anlaşmalarını hiçe sayan bir diktatör böyle davranır.



İsrail'in güçlü bir ekonomisi var ve haklı çıkmaya cesaret ediyor. Biz kazanırız, onlar kaybeder.

"Bunu kabul etmeyeceğiz"

İmalatçılar Birliği Başkanı Ron Tomer ise şunları söyledi: