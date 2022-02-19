Türkiye'nin turizm hedefi 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir

Türkiye'nin turizm hedefi 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir

Turizmde bu yıl salgın öncesindeki 34 milyon turist rakamının yakalanacağını söyleyen Bakan Ersoy, 5 yıllık turizm hedefinin 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zeynep Türkoğlu yönetiminde Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Bedir Acar'ın gündeme ilişkin sorularına cevap veren Bakan Ersoy, turizmi değerlendirdi.

Geçtiğimiz yıllara göre turizmde hedefin arttığı günlerin geldiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, pandemi dönemindeki Güvenli Turizm Sertifikası'nın etkisini anlattı.

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI OLUMLU ETKİ GÖSTERDİ

Birçok ülkenin aynı uygulamayı yapmaya çalıştığına değinen Ersoy, "Turizmde 2019'da çok hızlı çıkış yakalamıştık, 2020'de rekor bekliyorduk. Salgında tüm dünya aynı anda kapandı. 2020'de biz gelirde yüzde 65, Avrupa yüzde 88 civarında daraldı. Güvenli Turizm Sertifikası başlattık. En büyük başarımız şu; devlet ve sektör olarak birlikte hareket ettik, hızlı karar aldık ve uyguladık. Birçok ülke bunu kopyalamak istedi ama bizim kadar başarılı olamadılar." dedi.





5 YIL SONRAKİ TURİZM HEDEFİNİ AÇIKLADI

Türkiye'nin turizm hedefinin büyüdüğünü aktaran Bakan Ersoy, "Biz 60-70 hatta 100 milyon turisti getirmemiz gerekiyor. 5-6 yılda bu rakamlara ulaşmamız gerekiyor. 2028'de bizim 100 milyon turist 120 milyar dolar gelire ulaşmamız lazım." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin turizm hedefi 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir VİDEO



"GEÇEN YIL HEDEF TUTTU"

Geçtiğimiz yıl planlanan hedeflerin tuttuğunu da söyleyen Ersoy, "2021'de salgın mutasyonlarla devam etti. Biz planlamalar yapıyoruz, o sırada ülkeler kırmızı kod ilan ediyor, tam belirsizlik ortamı... Ama buna rağmen tanıtım silahlarını kullanarak '30 milyon turist 24 milyar dolar gelir' hedefini yakaladık. Bu turist sayısında yüzde 88, gelirde yüzde 100 artış demek." dedi.

"BU YIL ÇOK İYİ OLACAK"

Bakan Ersoy, bu yılın geçtiğimiz yıldan çok daha iyi olacağına vurgu yaparak, "2022'ye çok daha umutlu bir şekilde girmeyi başardık. Rekor gelir yakaladığımız 2019'da 34.5 milyar doları bulmuştuk. Bu yıl bunu yakalayabiliriz. Yılın ilk 45 günü 2019'la paralel gidiyor.

Erken rezervasyonlar çok yoğun. Kış ortasında sadece İstanbul'a 37-40 bin turist giriyor, 2019'un sadece birkaç bin altında... Doğu ve Orta Avrupa'dan yoğun turist alıyoruz. Ayrıca, Cumuhurbaşkanımızın BAE ziyaretinde ben de vardım, çok sıcak ve ilgiyle karşılandık.

Körfez ülkelerinden gelişler 2019'da 34 binlerdeydi, geçen yıl 54 bini aştı; bu yıl ciddi bir artış olacak. Asya pazarı salgından biraz geç çıkıyor ama diğer pazarların hepsinde hızlı büyüme olacak. Rusya ve Ukrayna en iyi pazarlarımızdan biri. İki ülke arasındaki kriz çözülmese bile pazar çeşitliliğimiz olası etkileri azaltacaktır. Ayrıca son bir haftadır ülkeler artık salgın kısıtlamalarını kaldırmaya başladılar. Birçok ülke Türkiye'yi kırmızı koddan çıkardı." ifadelerini kullandı.

YEŞİL TURİZM SERTİFİKASI

Bakan Ersoy'un turizme yönelik açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Güvenli Turizm sertifikalarını yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikası'na dönüştüreceğiz. Birçok kriter var, Geri dönüşüm, su kullanım vb. Ama biz çok geri değiliz. Bizim zaten Yeşil Yıldız programımız vardı. 500'e yakın büyük işletmemiz bunu çok kısa sürede alacak."

TANITMA AJANSININ ETKİSİ

"2019'da Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı'nı yasalaştırdık. Salgın sırasında en yoğun tanıtım yapan ülke olduk. Ajans, bakanlık ve özel sektör temsilcilerinden oluşuyor, memur yok, tamamen profesyonel. İhtiyaç neyse, ne kazandıracaksa onu planlıyor ve hızla uyguluyoruz."

"THY'NİN UÇTUĞU HER YER HEDEF"

"2019'a göre pazarı çok çeşitlendirdik, yeni pazarlar koyduk. Dünyanın en büyük havayolu şirketine sahibiz, THY'nin uçtuğu her yer hedef ülkemiz. Şu anda Türkiye 125 ülkede tv ve dijitalde tanıtım yapıyor."

"ARTIK AVRUPA LİGİNDEYİZ"

"Avrupalı operatörler 2018'e kadar Afrika liginde, Mısır, Tunus, Cezayir pazarlarıyla aynı grupta tutuyordu bizi. 2018'de rakip olarak Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeleri gördüğümüzü ilan ettik; nitelikli turiste odaklanacağız dedik. Turist başına gelirimiz 642 dolardı, bu yıl 820 dolara çıktı. 2023 hedefinde 900 doları geçmek var."