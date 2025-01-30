Türkiye’nin uçuş ağı ve yolcu sayısında rekor artış

AA & Ensonhaber

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin hava ulaşımında kaydettiği büyüme hız kesmeden devam ediyor. Son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli bir artış yaşanırken, ülkenin küresel havacılık ağındaki yeri giderek güçleniyor.

UÇUŞ AĞI 175 ÜLKEYE ULAŞTI

Türkiye’nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısı 81’den 175’e yükseldi. 2002 yılında yalnızca 50 ülkede 60 noktaya uçuş yapılabilirken, bu ağ 132 ülkeye ve 349 destinasyona genişletildi. Böylece son 22 yılda 289 yeni uluslararası nokta uçuş ağına eklendi.

YOLCU TRAFİĞİNDE BÜYÜK ARTIŞ

İç ve dış hatlardaki yolcu sayısı, 2002’de 34,5 milyon seviyesindeyken, 2024 yılı sonu itibarıyla 230,2 milyonu aşarak tarihi bir rekora ulaştı. Uçuş trafiği de büyük bir ivme kazandı:

İç hat uçuşları: 902 bin 78



Dış hat uçuşları: 866 bin 779



Toplam transit üst geçişler dahil uçuş sayısı: 2 milyon 290 bin 581

Bu verilere göre, Türkiye semalarından her 14 saniyede bir uçak geçti. Özellikle transit üst geçiş sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %5,5 arttı.

Ticari uçuşlar ise toplam uçuşların %62’sini oluştururken, 1 milyon 412 bin 238 uçuş ticari havacılık kategorisinde kayıtlara geçti.

"HAVAYOLU ARTIK HALKIN YOLU"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik konumunun havacılık sektörünü güçlendiren en önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek, havalimanı sayısının 2002’de 26 iken 2024 yılı itibarıyla 58’e çıktığını söyledi.

Türkiye’nin dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, havayolunu halkın yolu haline getirdiklerini ifade etti. Bakan, “4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı, toplam 51,2 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz” diyerek Türkiye’nin havacılık alanındaki jeopolitik avantajına dikkat çekti.

HEDEF: KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR SİVİL HAVACILIK

Havacılık sektörüne yapılan yatırımların süreceğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin küresel havacılıkta yükselen bir yıldız olma yolunda ilerlediğini söyledi. Yolcu memnuniyeti odaklı hizmetlerin kalitesini artırmaya, çevre dostu projelere ve havacılık altyapısına yönelik yatırımlara devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye, havacılık sektöründeki bu büyüme ivmesiyle, gelecekte küresel hava taşımacılığında daha da güçlü bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.