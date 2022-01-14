Milli imkanlarla üretilen ve ASELSAN imzası da taşıyan Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında belirleyecek.

Kendi savaş gemilerini yapan sayılı ülkeler arasına giren Türkiye, deniz gücünü artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak istihbarat gemisi olan ‘Test ve Eğitim Gemisi Ufuk’ inşa edildi.

ENVANTERE GİRMEYE HAZIR

Yerli gemimiz bugün İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde düzenlenen törenle evantere girecek.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN İLK İSTİHBARAT GEMİSİ

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor.

DONANIMLARI 'ASELSAN' İMZALI

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden biri olan STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.

45 GÜN KESİNTİSİZ SEYİR YAPACAK

Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

Türkiye'nin 'Ufuk Korveti' bugün envantere giriyor ViDEO

DENİZLERİN GÖZÜ KULAĞI OLACAK

Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olarak bilinecek.

2019 YILINDA DENİZE İNDİ

MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirildi.

Cumhurbaşkanı, Ufuk Korveti Denize İndirme Töreni'nde ViDEO

10 TONLUK HELİKOPTER İNİŞİNE MÜSAİT

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle filoya katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.