Türkiye'nin uzaydaki varlığı perçinleniyor İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda Türkiye'nin aktif 8 uydu ile dünyada uydu sahibi olan 30 ülkeden biri olduğu vurgulandı.

ensonhaber.com Türkiye son 20 yıllık atılımında hemen her alanda söz sahibi oldu. Özellikle savunma sanayisinde dünya çapında bir yeterliliğe ulaşan ülkemiz teknoloji ve uzay alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son dönemdeki çalışmalara ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımlar dikkat çekti. "Sınırları aşıyoruz" "Uzaya yerli dokunuşla sınırları aşıyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye." denilen paylaşımda Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Uzaydaki uydu sayısı 8 oldu Paylaşımlarda, "Uzaydaki gözümüz TÜRKSAT 5B ile Türkiye’nin aktif haberleşme uydu sayısı 5’e yükseldi. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TURKSAT6A, 2023 yılında yörüngedeki yerini alacak. Türkiye'nin uzaydaki uydu sayısı 8'e yükseldi." ifadelerine yer verildi. 30 ülkeden biri "Güçlü Türkiye" etiketi kullanılan paylaşımlarda Türkiye'nin yerli gücünün her yerde olduğunun altı çizilirken uzayda uydu sahibi olan 30 ülkeden biri olduğu bilgisi de paylaşıldı.