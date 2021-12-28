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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine saldırı
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 28.12.2021 - 19:05
- Güncelleme : 28.12.2021 - 19:55
Türkiye'nin Polonya'da bulunan Varşova Büyükelçiliği'ne bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Binanın önüne gelen bir kişi, 3 adet molotofkokteylini büyükelçilik binasına doğru fırlattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve güvenlik ekiplerince yakalandı.
2 PERSONEL ARACI ZARAR GÖRDÜ
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı, 2 personel aracı zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.