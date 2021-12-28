Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine saldırı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin Polonya'da bulunan Varşova Büyükelçiliği'ne bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Binanın önüne gelen bir kişi, 3 adet molotofkokteylini büyükelçilik binasına doğru fırlattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve güvenlik ekiplerince yakalandı.

2 PERSONEL ARACI ZARAR GÖRDÜ

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı, 2 personel aracı zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.