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    Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine saldırı

    Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 19:55
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    Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine saldırı

    Türkiye'nin Polonya'da bulunan Varşova Büyükelçiliği'ne bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Binanın önüne gelen bir kişi, 3 adet molotofkokteylini büyükelçilik binasına doğru fırlattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve güvenlik ekiplerince yakalandı.

    2 PERSONEL ARACI ZARAR GÖRDÜ

    Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı, 2 personel aracı zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Türkiye nin Varşova Büyükelçiliğine saldırı #1

    Türkiye nin Varşova Büyükelçiliğine saldırı #2

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