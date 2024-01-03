Türkiye'nin vergi rekortmenleri tablosundaki büyük değişim 2022 yılını vergi rekortmeni olarak tamamlayan Selçuk Bayraktar'ın zirveye yerleşmesiyle akıllara bir önceki yılların rekortmenleri geldi.

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Türkiye, sanayi ve teknolojiye yönelik yatırımlarının meyvelerini topluyor.

Savunma sanayiindeki yatırımlarla Türkiye ihracatta dünya üzerindeki pastadan payını her geçen yıl artırırken bu payda öne çıkan şirket, insansız hava aracı (İHA) üretimiyle tanınan Baykar oldu.

Baykar, dünya üzerinde en fazla satış gerçekleştiren 100 savunma sanayi şirketinden biri olurken, satışlar üzerindeki rakamlar vergi rekortmenleri listelerine de yansıdı.

Selçuk Bayraktar zirveye oturdu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme döneminde Türkiye'de en fazla gelir vergisi beyan edenler listesinin zirvesinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olduğunu duyurdu.

Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

Manukyanlı Aydın Doğanlı dönem bitti

Selçuk Bayraktar'ın zirveye yerleşmesiyle Türkiye'de teknolojinin gelişimi bir kez daha gözler önüne serildi.

Öyle ki önceki yıllarda rekortmen zirvesine oturan isimler kamuoyunun gündemine bir kez daha geldi.

Bu isimlerin başında ise genelev patroniçesi Matild Manukyan var...

6 kez Manukyan...

Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürmesiyle tanınan Manukyan, sırasıyla 1986, 1987, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında toplamda 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller aldı.

2001 yılında hayatını kaybeden Manukyan, 500 daire, 50 dükkan, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genelev, 40 bina, 2 fabrika, 1 yat ve çok sayıda dönemin lüks otomobillerini arkasında bıraktı.

Manukyan'dan zirveyi Aydın Doğan aldı

Manukyan'dan sonra Türkiye'de vergi rekortmeni listesi kolay kolay değişmedi...

Adını eski Türkiye'nin medya patronu olarak duyuran Aydın Doğan, sırasıyla 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2007 ve 2009 yıllarında toplamda 8 kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu.

2018'de ise Aydın Doğan; kurduğu Doğan Medya Grubu ile, Posta, Hürriyet, Radikal, Fanatik, gazetelerini ve Kanal D, CNN Türk'ün de içinde bulunduğu birçok televizyon kanalını satarak, medya imparatorluğunu bitirdi.