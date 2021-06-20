Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi: Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreci başlattık

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla ABD ve Türkiye tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, dün ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da tutuklandı.

Sürecin takipçisi olduklarını belirten Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili bir açıklama yaptı.

"İADE İŞLEMLERİ İÇİN SÜRECİ BAŞLATTIK"

Büyükelçi Ceyhun yaptığı açıklamada, “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun: İade için süreci başlatmış durumdayız

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