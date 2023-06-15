Türkiye'nin yangın söndürme helikopteri 'Nefes' göreve başladı Yerli ve milli imkanlarla geliştirilip envantere dahil olan ve 'Nefes' adı verilen yangın söndürme helikopterinin ilk görevi Muğla'da gerçekleşti.

DHA

Türkiye'nin son dönemlerdeki en büyük sınavı doğal afetler oldu.

Bunlardan biri de orman yangınları.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük orman yangını olarak kayda 28 Temmuz 2021'de geçen Manavgat yangını yurdu yasa bürüdü.

Nefes görevde

Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından, yerli ve milli imkanlarla helikopter geliştirildi.

Orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere OGM'ye teslim edilen T-70 helikopteri, Muğla'da göreve başladı.

2,5 saat kesintisiz uçacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' ismini verdiği helikopter, bir seferde 2,5 ton su taşıyabiliyor.

Pilotlarından biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden albay rütbesinde emekli Hande Tunç olan helikopter, yangın sırasında gece-gündüz görev yapabilecek ve 2,5 saat kesintisiz uçabilecek.

Gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek olan helikopter, yangın görevlerine ilave olarak üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatlarla kurtarma görevleri de yapabilecek.