Türkiye'nin yeni denizaltısı Pirireis göreve başladı Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı olan Pirireis, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.

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AA & Ensonhaber

Türk Deniz Kuvvetleri ve savunma sanayiine yeni yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alındı.

Ayrıca, Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir denemelerine, Muratreis denizaltısı ise havuz donatım çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra, YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ve dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin ton kapasiteli denizaltı havuzu da hizmete girdi.

"138 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz.



HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz.

"MAVİ VATAN'A MASAL DİYENLERE ALDIRMADAN YÜRÜYORUZ"

Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan Savarona Gemisini aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik. Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık.



Mavi Vatan'a masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

DENİZLERDE DE HAVA SAVUNMASI GÜÇLENECEK

Milli Uçak Gemimizde HÜRJET, KIZILELMA, TB3, ANKA3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. İstanbul Tersanesi’nde inşasına başlanacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz.

YENİ TİP DENİZALTILARIN ÖZELLİKLERİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne dalış durumunda uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek hızlı gelişmiş torpidolar ve kara dahil çeşitli hedeflere güdümlü mermi atma kabiliyeti sunan denizaltılar kazandıracak.

Bu denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre dış çap genişliğine, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasiteli olarak inşa ediliyor. Dünyada "Tip-214" olarak bilinen ve yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik yeteneğine sahip bu denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için bir ilk olma özelliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı birçok tipte torpido, füze ve mayın kullanabilen bu denizaltılar, modern savaş yetenekleriyle donatılmış durumda.

BİRÇOK YERLİ ÜRETİCİ DESTEK VERDİ

Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor. Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı verdi.

DENİZALTININ KALBİ HAVELSAN'DAN

Türk Deniz Kuvvetleri için Yeni Tip Denizaltı'nın kalbi HAVELSAN tarafından geliştirdi.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi çalışmalarına 2011 yılında başlandı ve sistem için gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanıldı. Denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyon sağlandı.

İlk sistem ek özelliklerle birlikte 8 yılda tamamlandı. 2019'da en az 50 gün veri kaydı yapabilen karakutu kabiliyeti eklendi.

Sistem için 400 bin satır kod yazıldı. Projeye 111 mühendis, teknisyen ve uzman emeğini kattı.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin marka tescili 2014'te yapıldı, 2015'te patent başvurusunda bulunuldu.

ASELSAN, İLK KEZ DENİZALTI PROJESİNDE YER ALDI

ASELSAN ise Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıdı. Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

Entegre Muhabere Sistemi kapsamında telsiz sistemleri (taktik veri linkleri dahil), Uydu Haberleşme Sistemi, Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, kullanıcı terminalleri, Mesaj İşletim Sistemi, veri modemleri, acil durum haberleşme ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, konsollar ve dağıtım birimleri gibi alt sistemler geliştirildi.