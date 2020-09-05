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    Türkiye’nin yeni ÖTV düzenlemesi Almanya’da endişe yarattı

    Türkiye’nin yeni ÖTV düzenlemesi Almanya’da endişe yarattı

    Dışa bağımlılığı azaltarak yerli otomobil sektörüne can verecek olan ÖTV kararı, Alman basını tarafından “Almanya’ya ağır bir darbe” olarak nitelendirildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 13:09
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 30 Ağustos’ta yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kararı, yankılarını sürdürüyor.

    Uygulama, cari açığı olumsuz etkileyen binek araç ithalatının azaltılması ve böylelikle yerli üreticinin desteklenmesi ve dış piyasadan bağımsız olarak yerli otomobil sektörüne can vermesi amacıyla yürürlüğe sokuldu.

    ALMAN OTOMOBİL DEVLERİNDE TEHLİKE ÇANLARI

    Artırılan ÖTV sayesinde ithal araçların alımının azalması hedeflenirken, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımı, bu segmentte düşük fiyatları da beraberinde getirecek.

    Türkiye’nin yerli otomobil sıçramasına yardım eden yeni düzenleme, Alman basınında da geniş yankı uyandırdı.

    Türkiye’nin yeni ÖTV düzenlemesi Almanya’da endişe yarattı #1

    Ülkenin önemli ekonomi yayınlarından Focus, ÖTV kararını kırmızı alarmla duyurdu.

    "ÜRETİCİLERİMİZ AĞIR DARBE YEDİ"

    "Erdoğan vergileri sert bir şekilde artırdı - Alman otomobil üreticileri ağır darbe aldı" başlığıyla verilen haber, Alman otomobil üreticilerinin endişesinin ilanı niteliğinde oldu.

    Türkiye’nin yeni ÖTV düzenlemesi Almanya’da endişe yarattı #2

    Önceki yıllarda Türkiye’de satış rekorları kıran Alman araba markalarının artık tüketici tarafından tercih edilmeyecek olması, Alman üreticiler tarafından bir kriz ibaresi taşıyor.

    Alman Focus, bu yazısıyla, talebin azalarak ilginin yerli otomobile dönecek olmasıyla Avrupa’da ciddi bir pazar olan Türkiye’nin kaybedileceğine dair yaşanılan korkuyu da resmi olarak duyurmuş oldu.

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