Türkiye'nin yeni rezerv alanı: Ensonhaber petrol fışkıran Gabar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjde verilen Şırnak’taki Gabar Dağı’nın zirvesinde bulunan petrol rezervi, bugün düzenlenen törenle hizmete alındı. Ensonhaber ekibi, bölgeye gelerek keşfin yapıldığı sahayı yerinde görüntüledi.

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Türkiye'nin hayalleri son 20 yılda gerçeğe dönüştü.

Savunma sanayiiden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor.

Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi.

Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı.

Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından bir müjde daha geldi.

Gabar'dan petrol fışkırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime ilişkin gerçekleştirdiği Konya mitinginde bir dönem terörle anılan Şırnak'taki Gabar Dağı ile ilgili açıklama yaptı.

Bölgede petrol rezervi bulunduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı.

Petrol sahası törenle açıldı

Ayrıca Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın adının verildiği sahadan sağlanacak petrolün, ülkenin tamamında üretilenden daha fazla olacağı da açıklandı.

Müjdenin ardından petrol sevincinin yaşandığı bölgedeki petrol kuyusu, bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.

Seçim sürecinde sahadaki çalışmaları yakından takip eden Ensonhaber ekibi de bugün bölgedeydi ve keşfin yapıldığı sahayı yerinde görüntüledi.

Türkiye'nin yeni rezerv alanı

1850 rakımlı Gabar Dağı'nın zirvesinde 1 milyar varil rezerv alanına sahip Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasında günlük 1200 varil petrol üretiliyor.

Söz konusu keşifle, Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıktı.

Keşif için 3 milyon dolara yakın yatırım yapılan petrol sahasında, 70 milyar dolarlık rezerv bulundu.

Bu kapsamda bölgede toplam 500 milyon dolar değerinde yatırım yapılacak.