Türkiye'nin yeni rezerv alanı Gabar'dan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervi bulunduğunu müjdelediği Gabar'dan eşsiz görüntüler yayınlandı.

AA

Türkiye son 20 yıllık dönemde birçok alanda sayısız esere kavuştu.

Bunların yanında teknolojide ve enerjide bağımsızlık adımları da en dikkat çeken adımlar oldu.

Bir yanda yerli ve milli savunma sanayisi diğer yenda ise yer altı zenginliklerinin kullanılmaya başlanması dünyada fark yarattı.

Türkiye son dönemde Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri ile sevinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi.

Gabar'dan petrol fışkırıyor

Seçime kısa bir süre kala Konya'da seçmeniyle buluşan Erdoğan terörde, temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

En az Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi kadar heyecan yaratan petrol rezervi ile birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.

Keşfin yapıldığı ihtişamlı zirve

Bu kaşifle birlikte Türkiye, günlük 180 bin varil üretime ulaşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

Bu büyük müjdeden sonra rezervin bulunduğu Gabar'dan görüntüler yayınlandı.

Terörden temizlenen ve petrol fışkıran bölgenin ihtişamı göz doldurdu.