Türkiye'nin yeni Suriye harekatında hedef olacak 4 şehir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin; Menbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Temir'e yönelik bir operasyon için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Türkiye'ye ve Türk askerinin koruması altında olduğu bölgelere yönelik saldırılar düzenliyor olması, sabrı taşırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede şehit vermemizin ardından sabrın taştığını belirtti ve yeni bir askeri harekatın sinyalini verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili açıklama yaptı ve Erdoğan liderliğinde Suriye'de teröristlere karşı gerekenin yapılabileceğini söyledi.

TERÖRDEN TEMİZLENECEK 4 ŞEHİR

Peş peşe gelen açıklamaların ardından Suriye'ye yönelik harekatın olası hesapları da yapılmaya başladı.

Türkiye'nin yeni askeri harekatının hedefinde 4 şehir var: Menbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Temir.

Askeri harekatla bölgenin teröristlerden arındırılması, Türkiye'deki Suriyelilere de yeni bir kapı açacak.

1,5 MİLYON SURİYELİ GERİ DÖNEBİLİR

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine olan dönüşlerin, yeni askeri harekatın ardından da devam edeceği ve Türkiye'den en az 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi bekleniyor.