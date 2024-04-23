Türkiye'nin yeni turistik treni Mezopotamya Ekspresi'nin ilk seferi yapıldı Ankara’dan Diyarbakır’a uzanan yeni turistik tren rotası Mezopotamya Ekspresi, 19 Nisan'da başladığı ilk seferini dönüş yoluyla tamamladı.

AA

Türkiye'nin popüler trenleri Doğu Ekspresi ve Güney Kurtalan rotalarına bir yenisi daha eklendi.

Yeni turistik treni 'Mezopotamya Ekspresi', 19 Nisan'da ilk seferine çıktı.

Ankara'dan yola çıkıp Diyarbakır'a uzanan turda seyahat tutkunları; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını görme imkanı buldu.

Seferine Ankara'dan başlayan tren; Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdikten sonra Diyarbakır'a ulaştı ve ilk seferini tamamlamış oldu.

Şehirleri tanıma fırsatı

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu.

Diyarbakır'da bulunan tarihi On Gözlü Köprü de turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

1051 kilometrelik eşsiz yolculuk

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferde turistik tren, Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola veriyor.

Sefer fiyatları

"Mezopotamya Ekspresi"nde toplam 180 yolcu kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagon bulunuyor.

Trende iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lira, dönüş güzergahında ise 8 bin lira ücret ödüyor.

Her imkan bulunuyor

Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor.

Odalarda, yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkan sunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)