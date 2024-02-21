Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi belli oldu Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Sedat Önal'a, New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevi de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde kritik görev değişimi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Sedat Önal atandı

Buna göre Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı.

Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi

Önal'dan boşalan New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevi de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

Hasan Murat Mercan, 15 Mart 2021’de Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği görevine atanmıştı.

Mercan, 12 Ocak’ta yaş haddinden dolayı emekli olmuştu.

Sedat Önal kimdir?

Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürüttü, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı oldu, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

Kritik görevler üstlendi

1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Önal, kariyeri boyunca Kuveyt, Almanya, ABD, İran ve Avusturya’da görev yaptı. Ürdün nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev aldı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'ndan devralan Önal, 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Ahmet Yıldız kimdir?

Ahmet Yıldız, 23 Ocak 1964 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1989 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda görevler üstlenmiştir. 2000-2002 ve 2005-2006 yıllarında Şam Büyükelçiliğinde birinci müsteşar, 2004-2005 yıllarında Riyad Büyükelçiliğinde birinci müsteşar olarak görev yapmıştır.

2006-2008 yılları arasında ise Cidde Başkonsolosluğu görevini ifa etmiştir. 2008-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi Başkanı ve 2009-2011 yıllarında da Musul Başkonsolosu olmuştur.