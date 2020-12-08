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    Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu

    Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.12.2020 - 16:27
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 17:18
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    Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

    Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini alan yeni isim Hasan Murat Mercan oldu.

    ALMANYA, AFGANİSTAN VE AZERBAYCAN'A DA YENİ ATAMA

    Berlin Büyükelçiliği'ne Ahmet Başar Şen, Kabil Büyükelçiliği'ne de Cihad Erginay atandı.

    Hatun Demirer AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği'ne, Ahmet Demirok da Bakü Büyükelçiliği'ne getirildi.

    HASAN MURAT MERCAN KİMDİR

    Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı.

    Cleveland State Üniversitesi'nde doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği'nde bulundu.

    Türkiye nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu #1

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