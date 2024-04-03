Türkiye'nin yerel seçimleri ABD medyasında geniş yankı buldu: İşte listedeki diğer ülkeler Yurt dışında, Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarına olan ilgiye dayalı yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 8 bin 597 iletiyle Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer aldı.

DHA

Aylarca süren çalışmaların ardından geçtiğimiz pazar yapılan yerel seçimler, gündemdeki yerini koruyor.

Sonuçlar tartışılmaya devam ederken seçimler, sadece ülke sınırları içerisinde konuşulmadı.

Seçimin dünya basınında yansımaları incelendi

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP, seçimin yansımalarını derledi.

Bu kapsamda açıklanan verilere göre; yerel seçim sonuçlarının, yurt dışındaki internet sitelerine ve sosyal medya paylaşımlarına da yansıdığı görüldü.

İlk sırada ABD var

Seçimin sonuçlandığı günden itibaren incelenen İngilizce içerikli dijital medya sonuçlarında, özellikle bazı ülkelerin öne çıktığı dikkat çekti.

Seçimle ilgili içeriklerin yarısından fazlası, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlandı.

Seçimlere yoğun ilgi

ABD’de yaşayan sosyal medya kullanıcıları ve ABD’de yayın yapan internet siteleri, Türkiye yerel seçim sonuçlarıyla yakından ilgilendi.

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin dijital medyada öne çıkan ülkeler şu şekilde oldu:

- Amerika Birleşik Devletleri (8 bin 597 ileti)

- Birleşik Krallık (776 ileti)

- Hindistan (665 ileti)

- Fransa (602 ileti)

- Kanada (593 ileti)

- Pakistan (556 ileti)

- Almanya (303 ileti)

- Hollanda (233 ileti)

- İtalya (191 ileti)

- Yunanistan (166 ileti)

Türkiye dışında 15 bini aşkın yorum aldı

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, yurt dışında dijital medyada toplam 15 bin 500 yansıma oldu.

En fazla yansımaya ulaşan mecra ise Twitter (X) oldu. Sonuçların 11 bin 800’ü, sosyal medya kullanıcılarının X hesaplarından paylaştığı yorumları içerdi.

En fazla yorumlanan parti

Partiler arası rekabete dönüşen yerel seçimlerde, yurt dışında dijital medya içeriklerine yansıyan sonuçlara göre, AK Parti ve CHP aynı oranlarda yer buldu.

AK Parti ile ilgili içerikler 4 bin 123 iken, CHP ile ilgili içerikler 4 bin 83 adet oldu. Yanı sıra, Yeniden Refah Partisi’nden bahsedilen 20 içerik, İyi Parti’den bahsedilen 18 içerik yayınlandı.

Adı en fazla geçen siyasetçi: Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ayrıca, tüm sonuçlar arasında en fazla adı geçen siyasetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan ile ilgili 12 bin 400 içerik yayınlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili bin 11 içerik yayınlandı.

İstanbul sonuçlarına yoğun ilgi

Yerel seçim dijital medya yansımalarında en fazla içeriğe ulaşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. İstanbul ile ilgili 7 bin 25, Ankara ile ilgili 4 bin 800 içerik yayınlandı.

Adaylar arasında ise en fazla konuşulan siyasetçi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu 3 bin 900 sonuçta, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise 1000 sonuçta yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)