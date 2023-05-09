Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Deriner Barajı gövdesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin Yusufeli Barajı'ndan sonra en yüksek barajı olan Deriner'in gövdesine getirildi.

AA

Yerli ve milli otomobilin yolu, bu kez Deriner Barajı'na düştü…

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında Deriner Barajı'na getirildi.

Togg'un "Anadolu kırmızısı" modeli, son yıllarda Türkiye'de yapılan yatırımlara dikkati çekmek amacıyla getirildiği Deriner Barajı'nın gövdesinde görüntülendi.

Eski bakanlardan AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, Çoruh Nehri üzerinde 670 megavat kurulu gücüyle yıllık 2 milyar 118 milyon enerji üretim kapasitesine sahip Deriner Barajı'nın gövdesinde Togg'la gezinti yaptı.

"Türkiye'nin şahlanışı yeni yüzyılda artarak devam edecek"

Çelik, gazetecilere, Togg'un tanıtımı kapsamında Deriner Barajı'nın gövdesine çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

Bir tarafta Çoruh Nehri'ni gerdanlık gibi ören Deriner Barajı, bir yanımda Togg. Elektrikle çalışan, Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil. Artvin elektrik üretiyor. Türkiye elektrikli otomobil üretiyor. İkisinin buluştuğu noktadayız. Çok anlamlı diye düşünüyoruz. Gelişen Türkiye, yeni yüzyılın şahlanan Türkiye'sinin iki önemli adresinin buluştuğu bir yerdeyiz şu an. İnşallah bu şahlanış, 2023 sonrası yeni yüzyılda artarak devam edecek.

"AK Parti kadroları Türkiye'nin yükünü taşıyan kadrolardır"

Vatandaşların bu yeniliklere sürekli şahit olacağını ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı: