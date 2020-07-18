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    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı

    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı

    Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili, 15 yılda ekonomiye 50 milyar euro katkı sağlayacak.
    • AA
    • 18.07.2020 - 19:50
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    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin üretileceği Gemlik'teki fabrikasının temelini bugün düzenlenen tören ile attı.

    Fabrikanın inşasıyla birlikte, Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin seri üretimi başlayacak.

    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı #1

    50 MİLYAR EURO KATKI

    Projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar euro, cari açığa 7 milyar euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması bekleniyor.

    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı #2

    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı #3

    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı #4

    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı #5

    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı #6

    Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı #7

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