Türkiye'nin yerli otomobilinin ekonomiye katkısı

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili, 15 yılda ekonomiye 50 milyar euro katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin üretileceği Gemlik'teki fabrikasının temelini bugün düzenlenen tören ile attı.

Fabrikanın inşasıyla birlikte, Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin seri üretimi başlayacak.

50 MİLYAR EURO KATKI

Projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar euro, cari açığa 7 milyar euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması bekleniyor.