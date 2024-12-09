Türkiye'nin yoğun Suriye diplomasi trafiği devam ediyor

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Suriye’de 13 yıllık iç savaşın ardından, Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalifler, Humus’un ardından Şam’ı da ele geçirdi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte diplomatik hareketlilik de yaşanmaya başlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün peş peşe mevkidaşlarıyla Suriye diplomasisi yürütüyor. Görüşmelerde Suriye'nin geleceği, azınlıklar, istikrar ve barışın tesisi ele alındı.

AB İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı ve bu ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

İTALYA İLE BÖRÜŞME: GEÇİŞ SÜRECİNDE DİNİ AZINLIKLARIN KORUNMASI

Bakan Fidan gün içerisinde İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı. Geçiş sürecinde Suriye’deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi.

FRANSA İLE GÖRÜŞME: GEÇİŞ DÖNEMİNİN DÜZENLİ OLMASINA DEĞİNİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinildi. Suriye’nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi.

İSPANYA İLE GÖRÜŞME: İSTİKRAR VE BARIŞIN TESİSİ

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ÇEKYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

Görüşmede Suriye’de istikrar ve barışın tesisinin önemine değinildi, uluslararası toplumun bu yönde atabileceği adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ile Suriye'yi görüştü. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.