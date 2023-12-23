Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düşerken DEM Parti'den Öcalan'a özgürlük açıklaması geldi 6 kahraman Mehmetçik’in şehit düşmesinin ardından terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yaptığı paylaşımla teröristbaşı Öcalan’a özgürlük mesajı verdi.

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Türkiye'ye şehit ateşi düştü...

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda dün acı haber geldi.

6 kahraman Mehmetçik, terörle mücadelede şehit oldu.

Gelen haberle birlikte Türkiye yasa boğulurken, siyaset arenasındaki terör sevicileri ise bir kez daha rahat durmadı.

Bölgedeki terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'den açıklama geldi.

"Sayın Abdullah Öcalan ile diyalog başlatılmalı"

Partinin Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çözüm diyalog zeminin oluşturulmasındadır. Ölümler rakamlardan ibaret görülemez. Kürt sorunu şiddetle bertaraf edilemiyor. Şiddet ve savaş sorunu derinleştiriyor. Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır."

Öcalan'ın bölücü sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

"Öcalan Kürt sorununda demokratik çözümün anahtarıdır"

Bunun üzerine DEM Parti'den de hamle gecikmedi. Yine partinin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkenin karanlığa sürüklenmesine, hukuksuzluğun derinleşmesine izin verme. Sayın Öcalan Kürt sorununda demokratik çözümün anahtarıdır, İmralı’dan yükselen ses barışın sesidir." denildi.