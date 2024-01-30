Türkiye’nin yüz akı şehir hastaneleri! İşte rakamlarla şehir hastaneleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği şehir hastaneleri muhalefetin tüm engellemelerine rağmen hız kesmeden ülkenin dört bir yanında yükselmeye devam ediyor.

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ensonhaber.com

Türkiye, sağlık sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Şehir hastaneleri yurdun dört bir tarafındaki şehirlerde peyder pey açılmaya devam ediyor.

Yurdun birçok noktasında yükselen hastanelerin yanı sıra yapımı devam eden çok sayıda şehir hastanesi bulunuyor.

Muhalefetin engellemelerine rağmen yükseldi

Muhalefetin takoz olup projeleri durdurmak için elinden geleni yaptığı birçok ildeki şehir hastaneleri, vatandaşın da takdirini kazanıyor.

Üst yargının yapım sürecinde bir çok kez hakkında durdurma kararı aldığı şehir hastaneleri salgınla mücadelede Türkiye’nin en önde yer almasını sağladı.

Pandemi sürecinde dünyaya örnek oldu

Pandeminin başladığı 2020 yılında hızlandırılarak devreye sokulan hastaneler, yatak kapasitesi ve son teknolojik ekipmanlarıyla hizmet verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim dediği projeler Türkiye’nin dört bir yanında yükselmeye devam ediyor.

Son olarak ise İzmir Şehir Hastanesi hizmete alındı.

Hastane sayısı 22'ye yükseldi

Toplamda ise açılışı yapılan şehir hastanesi sayısı 22’ye yükseldi. İlk olarak Yozgat’ta açılan şehir hastaneleri Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaygınlaşarak vatandaşın hizmetinde.

Şehir hastanelerine günlük 250 bin hastaneye bakılıyor, bu rakam tüm kamu hastanelerinde günlük verilen hizmetin yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Günlük 10 bin ameliyat yapılıyor

Günlük 10 bin ameliyatın yapıldığı şehir hastanelerinin yapıldığı iller Türkiye nüfusunun yarısına tekabül ediyor.

Van, Malatya ve Hatay’da şehir hastenelerinin yapılmasıyla birlikte tüm büyükşehirlerde şehir hastanesi olmuş olacak.

15 hastanenin inşaatı sürüyor

22 şehir hastanesinin faaliyet gösterdiği ülkemizde 15 hastanenin de inşaatı sürüyor.

İşte Türkiye genelinde hizmet veren şehir hastaneleri..

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eylül 2017'de hasta kabulüne başlanan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günümüze kadar milyonlarca hasta şifa aradı.

1595 yatak sayısına sahip Adana Şehir Hastanesi'nde 330 poliklinik, 60 ameliyathane, 259 yoğun bakım yatağı, 4167 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

2019 yılında açılan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Türkiye'nin ve Ankara'nın en büyük ikinci hastanesidir.

4050 yatak sayısına sahip Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 904 poliklinik, 131 ameliyathane, 997 yoğun bakım yatağı, 6278 araçlık otopark ve 2 adet helikopter pisti yer almakta.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

1 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılan Etlik Şehir Hastanesi açıldığı günden itibaren 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu.

2022 yılında açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye'nin en büyük şehir hastanesidir

4050 yatak sayısına sahip Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 1031 poliklinik, 125 ameliyathane, 666 yoğun bakım yatağı, 9865 araçlık otopark ve 4 adet helikopter pisti yer almakta.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi3 Nisan 2017 tarihinde hizmete açıldı.

1100 yatak sayısına sahip Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde 232 poliklinik, 35 ameliyathane, 149 yoğun bakım yatağı, 1893 araçlık otopark yer almakta.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

21 Mayıs 2020 tarihinde hizmete açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Türkiye'nin üçüncü büyük sağlık yatırım projesidir.

2682 yatak sayısına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 710 poliklinik, 90 ameliyathane, 423 yoğun bakım yatağı, 8046 araçlık otopark ve 3 adet helikopter pisti yer almakta.

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi açıldığı 2019 yılından itibaren Bursa’nın sağlık üssü oldu.

1355 yatak sayısına sahip Bursa Şehir Hastanesi'nde 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 294 yoğun bakım yatağı, 3881 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

1 Ağustos 2018'de açılışı yapılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bölgenin ilk şehir hastanesidir.

1038 yatak sayısına sahip Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 227 poliklinik, 35 ameliyathane, 189 yoğun bakım yatağı, 2209 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

Erzurum Şehir Hastanesi

17 Temmuz 2021 tarihinde açılan Erzurum Şehir Hastanesi günde 10 bin kişiye hizmet veriyor.

1570 yatak sayısına sahip Erzurum Şehir Hastanesi'nde 353 poliklinik, 36 ameliyathane, 226 yoğun bakım yatağı, 3500 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

Eskişehir Şehir Hastanesi

Eski Eskişehir Devlet Hastanesi'nin kapanmasıyla açılan Eskişehir Şehir Hastanesi 2018 yılının ekim ayında hizmete başladı.

1235 yatak sayısına sahip Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 256 poliklinik, 37 ameliyathane, 198 yoğun bakım yatağı, 2208 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

Gaziantep Şehir Hastanesi

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Gaziantep Şehir Hastanesi 2023 yılının eylül ayında hizmet vermeye başladı.

1875 yatak sayısına sahip Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 335 poliklinik, 64 ameliyathane, 259 yoğun bakım yatağı, 4640 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk etabı hizmete alınan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuştu.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, 5 Eylül 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

800 yatak sayısına sahip Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde 220 poliklinik, 27 ameliyathane, 208 yoğun bakım yatağı, 873 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

Isparta Şehir Hastanesi

18 Mart 2017'de açılan Isparta Şehir Hastanesi bölgenin en büyük hastanelerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

845 yatak sayısına sahip Isparta Şehir Hastanesi'nde 167 poliklinik, 20 ameliyathane, 188 yoğun bakım yatağı, 1965 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerine yapılan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, 30 Mart 2020 tarihinde özellikle COVID-19 salgınında kullanılmak üzere açıldı.

3 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Cemil Taşcıoğlu'nun anısına isminin "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

1000 yatak sayısına sahip İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde 240 poliklinik, 27 ameliyathane, 166 yoğun bakım yatağı, 1367 araçlık otopark ve 1 adet helikopter pisti yer almakta.

İzmir Şehir Hastanesi

16 Ekim 2023'te açılan hastane, Ege Bölgesi'nin en büyük, ülkenin dördüncü büyük hastanesidir.

2060 yatak sayısına sahip İzmir Şehir Hastanesi'nde 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 4828 araçlık otopark ve 2 adet helikopter pisti yer almakta.