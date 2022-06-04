Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi, tatile gidilecek lokasyondaki sahil ve deniz suyu temizliği hakkında bilgi edinmeyi sağlıyor.

Geçtiğimiz iki yılı koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçiren vatandaşlar bu yıl bayram tatillerinden itibaren tatil adreslerini doldurdu.

Turizimcilerin de büyük beklenti içerisinde olduğu bu sezonda, yerli turistler de tatil planlarına başladı.

Tatilcilerin planlarında en belirleyici noktalardan biri maliyet olsa da seçilen lokasyonda birçok özellik göz önünde bulunduruluyor.

Bunlardan biri de sahil ve deniz temizliği.

Türkiye'nin yüzme suyu rehberi VİDEO

Yüzme Suyu Takip Sistemi

Sağlık Bakanlığı da burada devreye giriyor...

Bakanlık bünyesindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin göl ve denizlerindeki büyün verileri toplayarak oluşturduğu Yüzme Suyu Takip Sistemi ile halka hizmet veriyor.

Söz konusu sistemde renk kategorizasyonu ile sınıflandırılan plajlardaki temizlik oranı tek tek haritaya yansıtılıyor.

Temiz su kategorizasyonu

Sistemdeki haritada plajlar; mükemmel, iyi, kötü, girilmesi yasak ve yeni olarak sınıflandırılıyor.

Sisteme girenler harita üzerinde gidecekleri lokasyon içindeki tüm plajlar hakkında gerekli bilgilere ulaşabiliyor.

Sisteme göre ise İstanbul çevresinde boğaz hattı tehlikeli ve yasak olarak gösterilirken Silivri çevresi ve Adalar'da bulunan pilajlar temiz kategorisinde dikkat çekiyor.

Ege ve Akdeniz sahillerindeki birçok plaj mükemmel kategörüsünde yer alıyor.

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