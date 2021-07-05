Türkiye'ye 13 Rus şehrinden daha uçuş yapılacak

12 Temmuz itibariyle Türkiye'ye uçuşların artacağını açıklayan Rosaviatsiya, 13 Rus şehrinin uçuş izni verilen yerlere dahil olduğunu duyurdu.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı ülkeler arasındaki uçuşlar da durdurulmuştu.

Rusya'nın tedbir kapsamında uçuşları durdurduğu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu.

Geçtiğimiz Nisan ayında Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı alıdığı açıkladı.

12 HAZİRAN'DAN SONRA 13 KENTTEN DAHA UÇUŞ YAPILACAK

22 Haziran sonrasında uçuş yasakları bazı Rus kentlerinden kaldırıldı.

Bugün açıklama yapan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, 12 Temmuz’dan itibaren 13 Rus kentinden daha Türkiye’ye uçuşa izin verileceğini açıkladı.

45 HAVAALANINDAN UÇUŞ YAPILACAK

Söz konusu 13 kentten uçuşları başlaması ile Rusya’daki 45 uluslararası havalimanından Türkiye’ye uçulabiliyor olacak.

Ayrıca 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’dan İzmir’e de uçmak mümkün olacak. Daha öncesinde sadece İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a uçuşlar gerçekleştiriliyordu.

GÜNCEL UÇUŞ İZNİ VERİLEN KENTLER

Rosaviatsiya’nın, 22 Haziran’dan itibaren Türkiye’ye uçuş izni verdiği Rus kentleri arasında; Moskova, St. Petersburg, Vladivostok, Grozniy, Astrahan, Yekaterinburg, Novgorod, Ufa ve Mahaçkale de yer alıyordu.