Türkiye'ye Arap turist akını! Körfez ülkelerine dönüş yolculuğu başladı Yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek için Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler ülkelerinde okul sezonunun başlayacak olması nedeniyle dönüşe geçti.

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İHA

Yaz aylarıyla birlikte yerli ve yabancı milyonlarca vatandaş Türkiye'ye akın etti.

Türkiye'ye gelen turistler sayısı her geçen gün artarken son yıllarda büyük çoğunluğu Arap turistler oluşturuyor.

Bodrum, Fethiye, Antalya ve Alaçatı'nın ardından Karadeniz, turizmde büyük bir ivme kazanmaya başladı.

Özellikle Trabzon'a gelen Arap turistler esnafın yüzünü güldürüyor.

Turistlerin dönüşü başladı

Trabzon Havalimanı bu yılın Temmuz ve Ağustos ayı itibariyle iç ve dış hatlarda önemli yoğunluk yaşandı.

Son günlerde bu yoğunluk Arap turistlerin yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle ülkelerine dönüşe geçmeleri ile daha da arttı.

Trabzon Havalimanı'na tarifeli seferlerin yanı sıra 10 ülkeden charter seferler yapılırken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan direkt seferlerin yanı sıra Hollanda, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin çeşitli şehirlerinden de Trabzon’a direkt uçuşlar gerçekleştiriliyor.

"1 milyon 500 bin bandında yerli ve yabancı turist Trabzon'a geldi"

Trabzon'daki turizm sezonunun seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, Ortadoğu'daki okul sezonunun açılması ile Arap turistlerin ülkelerine dönmeye başladığını söyledi.

Tuna şu ifadeleri kullandı: