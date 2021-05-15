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    Türkiye’ye gelen İsrailli yolculardan PCR testi istenecek

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, PCR testi uygulamasını 13 ülkeden gelen yolcular için kaldırırken, İsrail o ülkeler arasında yer almadı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 16:16
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    Türkiye’ye gelen İsrailli yolculardan PCR testi istenecek

    Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu kıldığı PCR testi uygulamasını 13 ülkeden gelen yolcular için kaldırıldı.

    Daha önce belirlenen ülkelerde adı geçen İsrail ise listeden çıkartıldı. İsrail'den Türkiye'ye gelecek yolcular PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak.

    Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan NOTAM'da şöyle denildi:

    13 ÜLKEDEN GELEN YOLCULAR İÇİN KALDIRILDI

    "15 Mayıs itibariyle Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelen yolculardan PCR test sonucu sunmaları istenmeyecek."

    İSRAİL’DEN GELENLERDEN İSTENECEK

    Bu arada daha önce PCR testi zorunluluğu kaldırılan ülkeler içinde bulunan İsrail ise yeni yayımlanan NOTAM'dan çıkartıldı.

    İsrail'den Türkiye'ye gelecek yolcular PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak.

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