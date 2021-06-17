"Turizmin Başkenti" Antalya'da sağlıklı ve güvenli turizmin altyapısını incelemek için Rusya'dan gelen heyet, çalışmalara start verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un uçuş yasağının kaldırılması için Rusya'da temaslarda bulunmasının ardından Rusya'dan bir heyetin, Türkiye'ye gelmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'ye bu sabah gelen Rus heyet, otel ve tesislerde alınan Covid-19 tedbirlerini yerinde incelemeye başladı.

Rus heyete, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Yarahmedov Alaudin Nasiroviç ve Antalya'daki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu Temsilcisi Rümkov Aleksandr Yevgenyeviç de eşlik ediyor.

BİLİM KURULU ÜYELERİ VE BAKAN YARDIMCILARI EŞLİK EDİYOR

Rus heyetine Türk tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Bakanlık Başmüfettişi Şule Aktürk, Sağlık Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Direktörü Dr. Selami Kılıç, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Ateş Kara eşlik ediyor.

Türkiye’ye gelen Rus heyet çalışmalarına başladı VİDEO

HEYETTE KİMLER VAR?

Rusya’dan gelen heyette ise Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu temsilcileri arasında Heyet Başkanı ve Sıhhi Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Şevkun İrina Gennadievna, Tataristan Cumhuriyeti Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu Dairesi Başkan Yardımcısı Avdonina Lübov Gennadyevna, Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu'nun Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Pşeniçnaya Natalya Yuryevna, Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu’nun Veba Karşıtı Araştırma Enstitüsü Bilimsel Sekreteri Kedrova Olga Viktorovna, Rusya Federasyonu Turizm Federal Ajansı Rosturizm’in Tur Operatörleri Sicilinin Oluşturulması ve Bakımı Daire Başkanı Merklin Aleksandr Vasilyeviç ve Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı FGBU 'NMITS FPI' Poliklinik Danışma Bölüm Başkanı Glebov Konstantin Aleksandroviç yer alıyor.

OTEL GEZİLERİ BAŞLADI

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı yetkililerinin ev sahipliği yaptığı heyet, bu sabah uçakla geldikleri Antalya Havalimanı'nda ilk incelemelerini yaptı.

Ardından Side bölgesindeki iki oteli gezen heyet, önümüzdeki 3 gün boyunca Belek'teki turistik tesisleri, ören yerlerini, seyahat acentelerini gezecek, alınan önlemleri yerinde görecek.

RUS TURİST KARARINDA ETKİLİ

Rus heyet, incelemeleri ışığında hazırlayacağı raporunu bu hafta içinde açıklayacak ve bu raporun Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlatılması kararında etkili olması bekleniyor.