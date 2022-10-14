Türkiye'ye gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sırada dil öğreniyor

Savaşları devam eden iki ülkenin vatandaşlarını, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine yerleşti. Yabancı öğrenciler, aynı sırada Türkçe dersi öğrenmeye başladı.

Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş tüm hararetiyle devam ederken, iki ülkenin vatandaşları da farklı ülkelere kaçıştı.

Savaş altındaki Ukrayna ve kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya'dan Türkiye'ye adeta akın gerçekleşti.

Ülkelerindeki siyasi karışıklığın yanı sıra Avrupa'daki enerji krizinin de vurduğu vatandaşlar, kış aylarını doğalgazsız geçirmemek adına Türkiye'ye geldi.

Türkiye'de yaşamaya başlayan Ruslar ve Ukraynalılar, hayatlarını sürdürebilmek için dil öğrenme sürecine girdi.

Harekete geçen Antalya'da Halk Eğitim Merkezi, kapılarını yerli ve yabancı öğrencilere açtı.

Türkçe dersleri başladı

Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Bedriye Bileydi İlkokulu içerisinde 2 sınıfta Türkçe kursu açıldı.

Kursa başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar haftanın 5 günü A1 ve B seviyesinde Türkçe öğreniyor.

Savaştaki iki ülkenin vatandaşları, Türkçe öğrenirken aynı sıraları paylaşıyor.

Sınıflarda boş sıra kalmazken, en yoğun ilin ise Konyaaltı olduğu belirlendi.

"3 bin öğrenciye Türkçe kursu verdik"

Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Konyaaltı Halk Eğitim Müdürü Nuray Uluçay, “Konyaaltı ilçesinde çok sayıda yabancı vatandaşımız var. Özellikle Türkçe kursuna çok istek var. İsteyerek geliyorlar, zorunluluk yok. Bu yıl yabancı vatandaşlarımıza yönelik olarak 70 kurs açtık, 3 bin öğrencimize Türkçe öğrenme kursu verdik. Ağırlıklı olarak Rusya ve sonra Ukrayna vatandaşları geliyor.” sözlerine yer verdi.

"Çok istekliler, severek öğreniyorlar"

Yabancı uyruklu vatandaşlara Türkçe dersi veren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ilgın Simge Atıcı, “Sınıflarımızda sayı değişiyor. A1, A2 be B1 kurslarımız var. Bu sınıfta şu anda 28 kişi var. Bazen geri dönenler olduğu için sayı değişiyor. Çok talep alıyoruz. Çok istekliler, severek öğreniyorlar. Burada öğrendikleri Türkçe ile günlük hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Haberleri izleyip, Türk dizilerini takip ediyorlar. Ara ara kitap okumaya başladılar.” dedi.

"Burada yaşamak istiyorum"

4 yıl önce Rusya’dan Antalya’ya gelen Olga Canpolat, “Antalya’yı çok seviyorum. Burada yaşamak istiyorum, bu yüzden de Türkçe öğrenmek istedim.” açıklamasına yer verirken, 7 ay önce Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen Olga Stalyukova ise, "Antalya çok güzel şehir. Türkçe öğrenmeye başladım.” dedi.