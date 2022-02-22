Türkiye'ye gelen Ukraynalılar son durumu anlattı

Kiev'den hava yolu üzerinden İstanbul'a gelen Ukraynalı yolcular, Rusya ile yaşanan krize değinerek evlerini satıp, güvenli bölgelere taşınanlar olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim zirveye tırmanırken Türkiye ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen uçak seferleriyle İstanbul'a gelen yolcular, ülkelerinde yaşanan son durumu anlattı.

Başkent Kiev'den gelen yolcular, kentte yaşayan halkın korku içerisinde gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

"EVLER VE ARABALAR SATILMAYA BAŞLADI"

Kiev'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna adlı yolcu, 14 Şubat tarihinden itibaren şehrin boşalmaya başladığını dile getirerek şunları söyledi:

"Kiev'de yaşayanlar kötü şeylerin olmasını bekliyor. Bu nedenle Lviv gibi diğer şehirlere ülkenin batı taraflarını doğru taşınmaya başladılar. Bütün bu dedikodular ve yaşananlar insanlarını ruh halini etkiliyor. İnsanlar arabalarını, dairelerini satıp nakde çevirmeye çalışıyorlar.

"BANKALARDAN KORKUP PARALARINI ÇEKİYORLAR"

Bankalardan paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar. Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar."

"DURUM GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR, SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iş için gelen Margarita Piven ise "Durum kötü ve gittikçe kötüleşiyor. Biz Kiev'den ayrıldığımızda durum sakindi. Dua ediyoruz. Birkaç güne döneceğiz. İnsanlarımızı destekleyeceğiz. Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz." şeklinde konuştu.