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    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu

    FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 17:22
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    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu

    FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanarak,Türkiye'ye getirilmişti.

    5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanan İnandı için istenilen ceza belli oldu.

    İDDİANAME DÜZENLENDİ

    Orhan İnandı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken, iddianame düzenlendi. İddianamede, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'yurt dışı yapılanması' içinde 'ülke imamı' ve 'Orta Asya mesulü' olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile bire bir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan 'ByLock' yazışma programını kullandığı aktarıldı.

    İddianamede ayrıca İnandı’nın yurt dışına kaçan sözde üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu tespitinin de yapıldığı belirtildi.

    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu #1

    22,5 YIL HAPİS İSTEMİ

    İddianame, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Orhan İnandı hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu #2

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