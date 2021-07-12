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Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti

Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti

FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti. İnandı, FETÖ elebaşının kaldığı Pensilvanya ile ilgili de kapsamlı bilgiler verdi.