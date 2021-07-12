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    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti

    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti

    FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti. İnandı, FETÖ elebaşının kaldığı Pensilvanya ile ilgili de kapsamlı bilgiler verdi.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 16:03
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    MİT’in operasyonu ile Kırgızistan’da yakalanan FETÖ’cü Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresinin 11 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi.

    FETÖ ÜYELERİNE PASAPORT VERDİ, ÖRGÜTÜN PARASINI YÖNETTİ

    İnandı’nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı, bugün adliyeye çıkartılacak.

    Orhan İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti.

    FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

    SORUMLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ, BİLGİLER VERDİ

    İnandı’nın, FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi.

    İnandı’nın, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti #1

    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti #2

    Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti #3

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