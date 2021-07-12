Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Orhan İnandı tutuklandı

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

MİT’in operasyonu ile Kırgızistan’da yakalanan FETÖ’cü Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, gözaltı süresi 11 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

İFADESİNDE İTİRAF ETMİŞTİ

Kapsamlı ifade işlemi tamamlanan İnandı, FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul etti.

İnandı ayrıca, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler de verdi.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLİĞİ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ'cü Orhan İnandı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı ARŞİV VİDEO