Türkiye'ye getirilen minik Gazzeli'nin Fahrettin Koca'nın boynuna sarıldığı anlar Gazze'den tahliye edilen yaralı ve refakatçileri Ankara'da havaalanında karşılayan Fahrettin Koca'nın boynuna sarılan Gazzeli bir çocukla duygusal anları kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Gazze'deki İsrail katliamına verilen insani arada esir takasları sürüyor.

İsrail'İn dünyanın gözü önünde yaptığı insanlık suçu saldırılarda 15 binden fazla can kaybı yaşanırken daha fazla sayıda insan ise yaralandı.

Verilen insani arada hastaneleri kullanılamaz hale gelen Gazze'deki yaralılar, Refah Kapısı'ndan Mısır'a geçiriliyor.

Türkiye de bu kapsamda Mısır'daki yaralıları Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti veriyor.

Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Gazze'den çıkarılan aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

Havaalanında karşıladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli 23 hasta ile beraberindeki 21 refakatçiyi Etimesgut Havalimanı'nda karşıladı.

Sağlık görevlileri ile görüşen, aralarında 7 aylık yaralı "Hala Asraf" isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla yakından ilgilenen ve sohbet eden Koca, hastalara ambulanslara alınma sürecinde de eşlik etti.

Bir anda boynuna sarıldı

Karşılama sırasında Gazzeli bir çocuğun Koca'nın boynuna sarıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

Duygu dolu anlar, Koca'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Hekimlerimiz ellerinden geleni yapacak"

Koca, paylaşımına, "Gazzeli 23 hasta daha Türkiye’de güvende ve tedavi altında. Onlara 21 refakatçi eşlik ediyor. Ülkemize getirilmeleri için koordinasyon içinde büyük çabalar sarf edildi. Hekimlerimiz de ellerinden geleni yapacak." notunu düştü.