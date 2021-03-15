Türkiye'ye Giriş Formu nedir, nasıl alınır? Türkiye Giriş Formu doldurma ekranı..

Koronavirüs tedbirleri gereğince yolcuların yurda girmeden önce Türkiye'ye Giriş Formu doldurmaları zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Giriş Formu nedir?

Yurt dışından Türkiye’ye girişlerde pasaport kontrol noktalarından önce yolcuların doldurcağı ‘Türkiye Giriş Formu’ 15 Mart 2021 tarihinde intenetten ulaşılabilecek. Bu formu dolduranlar için HES kodu oluşacak.

Koronavirüs tedbirleri gereği, ülkeye girecek olan yolcuların temel bilgilerini ve konaklayacak yerlerin adreslerinin yazılacağı form, 15 Mart tarihiyle Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu ‘resgister.health.gov.tr’ intenet adresinden doldurulabilecek.

Seyahat eden vatandaşların merak konusu olan Türkiye'ye Giriş Formu nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar..

TÜRKİYE GİRİŞ FORMU NEDİR, NASIL ALINIR?

Yolcularla Türkiye’de kalacağı süre boyunca pandemi ile ilgili doğru ve gerekli bilgileri paylaşmak için istenen belgeyle ilgili, internet sitesinde detaylı açıklamaya yer verildi:

"Form seyahatten önceki son 72 saat içinde doldurulmalıdır.

Doldurulan bilgiler ile otomatik olarak şahsınıza özel HES kodu oluşturulacak ve bu kod sayesinde sizin ya da seyahatiniz ve konaklamanız sırasında temas ettiğiniz kişilerin COVID-19 hastası veya temaslısı olması durumunda size ulaşabileceğiz. Bu sebeple bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önemlidir.

Bu formu doldurup doldurmadığınız Türkiye sınırında kontrol edilebilir.

Formu doldurmamanız veya yanıltıcı beyanda bulunmanız durumunda adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'ye girmenize izin verilmeyebilir. (Türk uyruklu değilseniz veya Türkiye'de oturum izniniz bulunmuyorsa)."

Uygulama, transit seyahat eden yolcuları kapsamıyor.