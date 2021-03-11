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- Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
MSB: "Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı."
- İHA
- 11.03.2021 - 11:45
- Güncelleme : 11.03.2021 - 11:48
Milli Savunma Bakanlığı:
"Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi."
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