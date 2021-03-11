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    Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

    MSB: "Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı."
    • İHA
    • 11.03.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 11:48
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    Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı:

    "Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı.

    Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi."

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