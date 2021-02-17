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- Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lının kırmızı bültenle arandığı belirlendi
Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lının kırmızı bültenle arandığı belirlendi
MSB: Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
- AA
- 17.02.2021 - 15:45
MSB:
Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
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