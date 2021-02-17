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    Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lının kırmızı bültenle arandığı belirlendi

    MSB: Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
    • AA
    • 17.02.2021 - 15:45
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    Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lının kırmızı bültenle arandığı belirlendi

    MSB:

    Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

    Ayrıntılar geliyor..

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